***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 11:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.05.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak Özet duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161686
BIST
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14:125.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,68
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1225,5015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6267
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1227,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,4972
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:121.579,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,14
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:12
|DERIM
|10,34
|15.333.312
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.985.525
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|GRNYO
|5,35
|27.036.444
|% 9,63
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|337.292.391
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,85
|27.322.675
|% -9,52
|
|THYAO
|185,20
|5.409.708.812
|% 2,72
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|SISE
|43,96
|1.718.010.378
|% 1,81
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|EKGYO
|7,23
|1.075.162.694
|% 5,39
|
|ZOREN
|2,98
|415.043.630
|% 5,67
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4514
|25,5015
|% 2,52
|
|Euro
|27,6911
|27,7101
|% 1,83
|
|Sterlin
|32,4647
|32,6275
|% 2,68
|
|Frank
|28,3543
|28,5252
|% 2,42
|
|Riyal
|6,8049
|6,8390
|% 2,90
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,43
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,58
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:12
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14:27
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 64 artarak (% 2.36 ) 5, 009
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14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, GRSEL, DERIM, DIRIT
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14:27
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