***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
03.07.2020 16:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
İlgi: 03.07.2020 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854396
BIST
16:08115.701
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.206,93
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.580
16:086,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:087,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:08392,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,74
|Açılış
|: 392,08
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.065.988
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.466.391
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.378.182
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|63,65
|19.759.734
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,70
|27.981.587
|% -6,75
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,08
|10.709.580
|% -5,64
|
|THYAO
|11,89
|799.677.633
|% -3,02
|
|KARSN
|3,43
|730.707.785
|% 3,94
|
|GARAN
|8,19
|634.604.776
|% -2,03
|
|ODAS
|2,61
|630.708.781
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,15
|574.575.900
|% -2,78
|
|SKBNK
|1,55
|464.345.989
|% 3,33
|
|IEYHO
|1,04
|314.238.093
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,03
|563.270.115
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,77
|447.752.684
|% 0,57
|
|ODAS
|2,61
|630.708.781
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5277
|8,5705
|% 0,09
|
|Frank
|7,2274
|7,2710
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8255
|1,8346
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,54
|
Seans Raporu
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16:22KUYAS
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16:19
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16:19XU100
Endeks 115, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 15, 403.00 milyon TL de