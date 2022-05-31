***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
31.05.2022 18:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
İlgi: 31.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033644
BIST
17:582.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,65
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:5816,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0108
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5817,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0680
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:58972,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,29
|Açılış
|: 972,15
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ALCAR
|314,60
|50.761.121
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.648.317
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.627
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.046.345
|% 9,96
|
|BURCE
|24,70
|11.890.826
|% -9,79
|
|AKFGY
|2,23
|305.671.091
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,25
|40.605.205
|% -9,30
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|THYAO
|49,22
|6.717.354.104
|% -0,61
|
|TUPRS
|270,40
|2.802.952.037
|% 4,40
|
|SISE
|20,78
|2.344.106.038
|% 0,62
|
|SASA
|36,46
|2.266.518.400
|% 6,67
|
|SAHOL
|21,20
|1.910.904.737
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|1.442.209.434
|% 5,95
|
|YKBNK
|4,68
|1.479.052.717
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,00
|1.135.710.740
|% 1,27
|
|TSKB
|2,22
|581.339.709
|% 5,21
|
|KARSN
|7,02
|1.717.053.348
|% -3,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3806
|16,3910
|% 0,07
|
|Euro
|17,5721
|17,5977
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,6062
|20,7096
|% -0,28
|
|Frank
|17,0530
|17,1557
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3575
|4,3793
|% 0,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,90
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,33
|