***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.02.2020 18:16
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.02.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 600.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli ve 300.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 21.02.2020 olmak üzere vade sonu 12.06.2020 olan 112 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli ve yine vade başı 21.02.2020 olmak üzere vade sonu 14.08.2020 olan 175 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 17-18-19 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 900.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.350.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818877
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
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|Önceki Kapanış
|: 120.049
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120.812
En Düşük
119.472
18:056,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 6,0580
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|Açılış
|: 306,28
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|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8612
|7,9007
|% 0,64
|
|Frank
|6,1465
|6,1835
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6055
|1,6136
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|9,33
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,54
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