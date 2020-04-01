***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.04.2020 16:56
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.03.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 300.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 10.04.2020 olmak üzere vade sonu 14.08.2020 olan 126 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 06-07-08 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833892
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0794
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6956
En Düşük
6,6108
18:057,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05342,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 6,33
|Açılış
|: 341,75
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2758
|8,3173
|% 1,07
|
|Frank
|6,8950
|6,9366
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7738
|1,7827
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|14,37
|
|Altın Gr.
|342
|342
|5,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,02
|25,02
|-1,33
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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