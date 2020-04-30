***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2020 17:06
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.042020 tarihli açıklamamız
Bankamızca 400.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 08.05.2020 olmak üzere vade sonu 04.09.2020 olan 119 gün vadeli 400.000.000 TL ve vade sonu 23.10.2020 olan 168 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841764
BIST
16:55100.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.318,41
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|: 101.996
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|Önceki Kapanış
|: 101.595
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En Düşük
99.360
16:556,9888
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
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BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.975.970
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.784.552
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.598.205
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|58.062.081
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.720.798
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.717.027
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.517.319
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|THYAO
|10,57
|657.608.185
|% -0,47
|
|ASELS
|26,92
|582.844.044
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|472.382.611
|% -1,94
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|ADESE
|1,46
|257.506.983
|% -5,19
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,08
|300.691.992
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,06
|151.574.595
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7080
|8,7517
|% 0,78
|
|Frank
|7,1604
|7,2035
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-11,04
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.513
|0,40
|
|Tam
|2.520
|2.574
|0,30
|
|Yarım
|1.228
|1.258
|0,20
|
|Çeyrek
|616
|629
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|26,41
|26,41
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