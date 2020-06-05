***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.06.2020 12:40
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.06.2020 tarihli açıklamamız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849387
BIST
13:20109.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 153,42
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:206,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7740
En Düşük
6,7351
13:207,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:20371,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,05
|Açılış
|: 371,09
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|232.717
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.491.853
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.629.452
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.618.733
|% 9,94
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.225.130
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,42
|4.065.452
|% -6,29
|
|THYAO
|12,73
|537.146.570
|% 1,11
|
|GARAN
|8,15
|374.168.338
|% 0,12
|
|TUPRS
|88,80
|321.394.561
|% 2,60
|
|PETKM
|3,80
|295.614.496
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,20
|218.788.154
|% -1,16
|
|PETKM
|3,80
|295.614.496
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|105.080.325
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|74.085.790
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|70.685.539
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.871.930
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5258
|8,5686
|% 0,54
|
|Frank
|7,0382
|7,0806
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-9,03
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.435
|-12,40
|
|Tam
|2.477
|2.502
|-16,50
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|-6,20
|
|Çeyrek
|605
|612
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,15
|41,15
|1,17
|