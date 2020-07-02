***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2020 15:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.06.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 500.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.Bu kapsamda vade başı 10.07.2020 olmak üzere vade sonu 20.11.2020 olan 133 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 500.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854100
BIST
15:47116.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.538,82
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:476,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:477,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:47389,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 389,47
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|CMBTN
|72,80
|17.748.002
|% 9,97
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.136.737
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|995.260.067
|% 0,84
|
|SISE
|5,86
|681.878.836
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,32
|663.297.009
|% 3,85
|
|THYAO
|12,28
|656.251.740
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,25
|583.703.178
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|578.871.463
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.886.307
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|337.425.759
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|583.703.178
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|524.665.090
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5556
|8,5985
|% 0,45
|
|Frank
|7,2334
|7,2770
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|
Seans Raporu
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16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1500, 13 artarak (% 1.13 ) 133, 982
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16:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, ISFIN
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16:03XU100
Endeks 116, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 780.00 milyon TL de
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16:03BJKAS
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 008, 244 adet işlem
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16:02BSOKE
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 465, 574 adet işlem