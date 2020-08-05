***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.08.2020 15:50
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.07.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 400.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 14.08.2020 olmak üzere vade sonu 18.12.2020 olan 126 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 10-11-12 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 400.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865382
BIST
17:071.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
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|Önceki Kapanış
|: 1.087
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1.101
En Düşük
1.066
17:077,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8794
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.768.317
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.460.235
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.418.417
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|998.801
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GUSGR
|5,69
|786.103.040
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|195.752.102
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2242
|9,2705
|% 2,83
|
|Frank
|7,7388
|7,7854
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|