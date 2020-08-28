***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.08.2020 17:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.08.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 600.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 04.09.2020 olmak üzere vade sonu 15.01.2021 olan 133 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 30 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871629
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
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|Önceki Kapanış
|: 1.109
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1.114
En Düşük
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18:057,3322
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0249
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|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
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7,3783
En Düşük
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18:058,7329
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 464,52
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|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|KENT
|493,70
|32.446.458
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|41.409.018
|% 9,96
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|AKMGY
|43,90
|1.477.954
|% -4,57
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3273
|7,3334
|% -0,32
|
|Euro
|8,7221
|8,7349
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7566
|9,8056
|% 0,89
|
|Frank
|8,0825
|8,1312
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|40,41
|
|Altın Gr.
|464
|464
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,20
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
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17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
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17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
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17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem