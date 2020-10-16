***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 16:27
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.10.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 600.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 23.10.2020 olmak üzere vade sonu 19.02.2021 olan 119 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 19-20-21 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882181
BIST
16:331.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.180
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1.191
En Düşük
1.183
16:337,9490
En Yüksek
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 7,9400
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|Önceki Kapanış
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7,9577
En Düşük
7,9127
16:339,3293
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 487,22
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|Önceki Kapanış
|: 487,31
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489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TKURU
|357,50
|42.393.071
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.755.405
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|977.998.769
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|825.292.854
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|GARAN
|7,09
|579.087.133
|% 1,14
|
|KERVT
|7,69
|520.315.313
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,72
|501.378.742
|% 8,18
|
|ALBRK
|1,64
|470.313.441
|% 3,80
|
|TSKB
|1,27
|317.449.601
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|370.116.527
|% -0,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9451
|7,9490
|% 0,21
|
|Euro
|9,3221
|9,3293
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2299
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6684
|8,7206
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,08
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-3,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|22,72
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,99
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
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