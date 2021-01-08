***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
08.01.2021 16:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.01.2021 tarihli açıklamamız
Bankamızca 400.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 15.01.2021 olmak üzere vade sonu 28.05.2021 olan 133 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 400.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898366
BIST
17:451.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:457,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:459,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:45442,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -9,84
|Açılış
|: 442,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,67
BIST En Aktif Hisseler17:45
|INVEO
|58,30
|84.377.239
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.468.687
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.979.590.888
|% -1,92
|
|KOZAL
|119,00
|2.443.543.503
|% 9,68
|
|GARAN
|10,81
|2.426.287.717
|% 2,76
|
|THYAO
|12,84
|1.428.552.486
|% 1,26
|
|SISE
|7,42
|1.342.576.766
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.979.590.888
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|992.403.566
|% 3,87
|
|GARAN
|10,81
|2.426.287.717
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,33
|639.052.036
|% 0,91
|
|PETKM
|5,22
|958.001.683
|% -0,57
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3567
|% 0,12
|
|Euro
|8,9999
|9,0149
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9521
|10,0020
|% 0,17
|
|Frank
|8,2689
|8,3187
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-49,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-10,10
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,21
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,89
|