***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:40
e
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.06.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 300.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 09.07.2021 olmak üzere vade sonu 19.11.2021 olan 133 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 05-06-07 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945796
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.368
18:058,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,82
|Açılış
|: 498,96
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6866
|8,6919
|% 0,48
|
|Euro
|10,3062
|10,3131
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9825
|12,0426
|% 0,97
|
|Frank
|9,3999
|9,4565
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,63
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,42
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
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17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
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17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
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17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de