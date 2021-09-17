***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
17.09.2021 17:09
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.09.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 300.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 24.09.2021 olmak üzere vade sonu 17.12.2021 olan 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964304
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.427
En Düşük
1.412
17:598,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1104
|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1765
En Düşük
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17:59487,24
En Yüksek
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|: 1,40%
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|Açılış
|: 487,24
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
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488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6332
|8,6362
|% 1,29
|
|Euro
|10,1350
|10,1461
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8425
|11,9019
|% 1,05
|
|Frank
|9,2412
|9,2969
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 1,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|1,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,75
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