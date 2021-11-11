***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
11.11.2021 17:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.11.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 600.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 19.11.2021 olmak üzere vade sonu 11.02.2022 olan 84 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 15-16-17 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977073
BIST
17:401.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:409,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:4011,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0788
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4577
En Düşük
11,2896
17:40593,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 7,20
|Açılış
|: 593,43
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|OZRDN
|8,47
|31.013.427
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|99.187.224
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|118.606.269
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.148.326
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.564.572
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|192.389.991
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.234.815
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|105.936.920
|% -9,91
|
|TURGG
|131,30
|40.988.197
|% -9,20
|
|PETKM
|7,68
|8.122.757.914
|% 5,93
|
|GARAN
|10,57
|3.324.763.419
|% -1,49
|
|THYAO
|17,82
|1.763.740.752
|% -1,71
|
|TUPRS
|156,30
|1.578.679.483
|% -1,01
|
|SISE
|9,43
|1.259.114.124
|% -1,46
|
|PETKM
|7,68
|8.122.757.914
|% 5,93
|
|GARAN
|10,57
|3.324.763.419
|% -1,49
|
|YKBNK
|3,08
|884.795.490
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,05
|344.489.685
|% -2,84
|
|ODAS
|1,52
|246.899.898
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8972
|9,8989
|% 0,58
|
|Euro
|11,3677
|11,3767
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,2344
|13,3007
|% 0,58
|
|Frank
|10,7060
|10,7705
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6345
|2,6477
|% 0,69
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,66
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,47
|
Seans Raporu
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