***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2022 12:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.12.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 500.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 14.01.2022 olmak üzere vade sonu 08.04.2022 olan 84 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 500.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988888
BIST
11:481.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:4813,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0541
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:4815,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0789
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:48786,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,73
|Açılış
|: 786,24
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|18.388.557
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|32.962.271
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|27.433.279
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|27.552.327
|% -7,54
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|SNPAM
|8,44
|8.221
|% -4,52
|
|THYAO
|23,04
|875.318.502
|% 1,05
|
|EREGL
|29,98
|590.648.460
|% -0,79
|
|GARAN
|11,48
|562.979.775
|% 0,44
|
|TSPOR
|7,54
|432.943.311
|% 3,01
|
|BIMAS
|68,75
|416.934.540
|% 1,55
|
|TSPOR
|7,54
|432.943.311
|% 3,01
|
|YKBNK
|3,43
|184.682.881
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|562.979.775
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,26
|109.646.912
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|59.648.733
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4382
|13,4616
|% 0,40
|
|Euro
|15,1970
|15,2307
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,1637
|18,2548
|% 0,46
|
|Frank
|14,6324
|14,7205
|% 0,43
|
|Riyal
|3,5694
|3,5873
|% 0,30
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,21
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-0,02
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03SEKUR
Yüzde 5.54 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 557 adet işlem
-
12:01HURGZ
Yüzde 9.78 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 488, 648 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TTKOM, TOASO
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.07 ) 1, 753
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, BALAT, UZERB, HURGZ