***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
04.03.2022 17:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.02.2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 300.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 11.03.2022 olmak üzere vade sonu 10.06.2022 olan 91 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 07-08-09 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007358
BIST
17:312.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -18,73
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3114,2708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1566
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3115,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0263
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:31894,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 15,59
|Açılış
|: 894,77
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
895,10
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:31
|AVOD
|1,45
|2.582.204
|% 45,00
|
|INVES
|27,28
|267.086.548
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.655
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.636.696
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.704.461
|% -6,15
|
|DOCO
|1.232,90
|26.140.816
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,15
|561.375
|% -5,47
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,58
|4.266.514.422
|% -0,22
|
|EREGL
|34,32
|2.465.697.117
|% -2,89
|
|THYAO
|25,48
|1.840.487.852
|% -1,77
|
|ASELS
|24,38
|1.428.455.180
|% 2,35
|
|GARAN
|11,91
|1.373.061.297
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.636.696
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,58
|4.266.514.422
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,89
|802.034.613
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|651.012.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|299.429.573
|% 1,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2600
|14,2708
|% 1,11
|
|Euro
|15,5771
|15,6177
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,8003
|18,8946
|% 0,16
|
|Frank
|15,4342
|15,5271
|% 0,86
|
|Riyal
|3,7893
|3,8083
|% 1,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|18,24
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,59
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,18
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,27
|
Seans Raporu
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17:46EDATA
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 794, 159 adet işlem
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Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem