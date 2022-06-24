***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
24.06.2022 16:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039142
BIST
16:482.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
16:4817,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:4818,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0955
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3734
En Düşük
18,2245
16:481.019,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.019,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.956.080
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.695.448
|% 9,96
|
|FMIZP
|132,90
|89.691.110
|% 9,93
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,66
|34.855.233
|% -5,28
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,35
|7.431.247
|% -4,07
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|ASELS
|24,58
|2.108.130.765
|% 5,49
|
|EREGL
|27,94
|1.647.939.096
|% 1,31
|
|SISE
|21,74
|1.431.253.009
|% 0,83
|
|KRDMD
|12,58
|1.044.765.002
|% 0,24
|
|ODAS
|3,19
|914.606.890
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,74
|701.055.830
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|261.781.100
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|254.337.772
|% -0,77
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3621
|17,3750
|% 0,13
|
|Euro
|18,3521
|18,3734
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2646
|21,3713
|% 0,36
|
|Frank
|18,1095
|18,2186
|% 0,87
|
|Riyal
|4,6165
|4,6396
|% 0,24
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.770
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,30
|
Seans Raporu
16:48
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17:03GESAN
Yüzde 4.23 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 774, 831 adet işlem
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17:00YAYLA
Yüzde 5.39 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 879, 627 adet işlem
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16:59DERHL
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