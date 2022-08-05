***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.08.2022 17:06
İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.08.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 12.08.2022 olmak üzere vade sonu 11.11.2022 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 08-09-10 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052404
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1176
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.025,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9330
|17,9551
|% 0,25
|
|Euro
|18,2337
|18,2571
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,5836
|21,6918
|% -0,62
|
|Frank
|18,5550
|18,6668
|% -0,68
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,06
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.867
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.346
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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