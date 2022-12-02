***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.12.2022 17:50
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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29.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.11.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 09.12.2022 olmak üzere vade sonu 10.03.2023 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 05-06-07 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084055
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
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5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,5500
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|Önceki Kapanış
|: 19,5900
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19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.075,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.075,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6247
|18,6318
|% -0,01
|
|Euro
|19,6081
|19,6273
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,8196
|22,9341
|% 0,33
|
|Frank
|19,7997
|19,9189
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,29
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.198
|7.272
|-2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.555
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,22
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
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