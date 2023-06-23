***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 11:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.05.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161685
BIST
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14:125.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,68
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1225,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,5965
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1227,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,5122
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:121.579,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,14
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.850.962
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|332.945.230
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|60,00
|26.966.949
|% -9,30
|
|THYAO
|184,90
|5.353.786.985
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|SISE
|43,88
|1.701.823.525
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,21
|1.071.336.275
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,97
|408.323.706
|% 5,32
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4913
|25,5176
|% 2,58
|
|Euro
|27,7101
|27,7383
|% 1,93
|
|Sterlin
|32,4399
|32,6026
|% 2,60
|
|Frank
|28,3331
|28,5038
|% 2,34
|
|Riyal
|6,8016
|6,8357
|% 2,85
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,43
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,58
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:24GRTRK
Yüzde 5.48 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381, 139 adet işlem
-
14:23DIRIT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 629 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem