***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 17:51
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.06.2023 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 07.07.2023 olmak üzere vade sonu 06.10.2023 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 03-04-05 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161939
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,3591
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
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26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,3227
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
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28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.559,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,39
|Açılış
|: 1.559,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
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1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2244
|25,2360
|% 1,45
|
|Euro
|27,4288
|27,4994
|% 1,05
|
|Sterlin
|31,9745
|32,1349
|% 1,13
|
|Frank
|28,0177
|28,1864
|% 1,20
|
|Riyal
|6,7133
|6,7470
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,42
|
|Altın Gr.
|1.559
|1.559
|28,36
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.985
|5.168
|141,00
|
|Çeyrek
|2.500
|2.584
|70,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,15
|0,34
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH