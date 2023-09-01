***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2023 19:25
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.08.2023 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 08.09.2023 olmak üzere vade sonu 08.12.2023 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli VakıfBank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 04-05-06 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191052
BIST
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18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0219
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
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26,7355
En Düşük
26,6058
18:0528,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1484
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.664,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.664,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7049
|26,7118
|% 0,08
|
|Euro
|28,8076
|28,8184
|% -0,51
|
|Sterlin
|33,5489
|33,7171
|% -0,44
|
|Frank
|30,0501
|30,2311
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1010
|7,1366
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|1,05
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.985
|11.130
|36,00
|
|Yarım
|5.509
|5.586
|18,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
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17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem