***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.09.2023 17:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.09.2023 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 06.10.2023 olmak üzere vade sonu 12.01.2024 olan 98 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli VakıfBank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 02-03-04 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197132
BIST
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18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0720
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,7703
En Düşük
27,1176
18:0528,8535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0788
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3524
En Düşük
28,7826
18:051.676,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.676,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2138
|% 0,27
|
|Euro
|28,8356
|28,8535
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1541
|33,3204
|% 0,10
|
|Frank
|29,7370
|29,9162
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2330
|7,2693
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,14
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.085
|11.187
|-3,00
|
|Yarım
|5.560
|5.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,35
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
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17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
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17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem