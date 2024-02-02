***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2024 15:10
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.01.2024 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 09.02.2024 olmak üzere vade sonu 10.05.2024 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli VakıfBank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 05-06-07 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246423
BIST
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17:038.651
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,42
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0330,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1280
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0332,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1153
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:031.988,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -15,93
|Açılış
|: 1.988,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.961.670
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.418.029.785
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.519.060
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.890.331
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,34
|130.513.338
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|13.397.139.809
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,75
|5.714.198.415
|% 5,93
|
|EREGL
|43,42
|4.266.170.596
|% -0,69
|
|AKBNK
|39,12
|3.772.533.196
|% -2,40
|
|ASTOR
|126,40
|3.643.820.823
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|923.687.718
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|386.396.572
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,90
|1.794.702.461
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,16
|3.143.527.946
|% -0,89
|
|PETKM
|22,00
|2.486.859.571
|% -1,70
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4081
|30,4620
|% 0,42
|
|Euro
|32,9307
|32,9421
|% -0,35
|
|Sterlin
|38,4896
|38,6827
|% -0,17
|
|Frank
|35,1365
|35,3481
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0985
|8,1391
|% 0,36
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|904,54
|906,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,66
|957,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,25
|78,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,46
|2.031,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16LRSHO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 775, 397 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
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17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
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17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem
-
17:13ATSYH
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 383 adet işlem