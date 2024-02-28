***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.02.2024 14:51
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.02.2024 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 08.03.2024 olmak üzere vade sonu 07.06.2024 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli VakıfBank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 04-05-06 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252637
BIST
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15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.185
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|Önceki Kapanış
|: 9.179
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9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0494
|Açılış
|: 31,2150
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|Önceki Kapanış
|: 31,2450
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31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0567
|Açılış
|: 33,7000
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,69
|Açılış
|: 2.035,86
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|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
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16:06PRKME
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 952 adet işlem
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16:05SODSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
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16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
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16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de