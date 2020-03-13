GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

13.03.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 09.03.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 20.03.2020 olmak üzere vade sonu 10.07.2020 olan 112 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828904


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.605
Değişim :  2,10% |  1.965,72
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8699 7,9093 % -0,52  
Frank 6,6152 6,6551 % -0,72  
Riyal 1,6775 1,6859 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -19,19  
Altın Gr. 318 318 -2,44  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 15,01 15,05 -0,80  
Gümüş Gr. 3,07 3,07 -0,14  
B. Petrol 33,49 33,49 0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru