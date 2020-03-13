***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.03.2020 18:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.03.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 20.03.2020 olmak üzere vade sonu 10.07.2020 olan 112 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828904
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0562
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05318,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,28
|Açılış
|: 318,08
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8699
|7,9093
|% -0,52
|
|Frank
|6,6152
|6,6551
|% -0,72
|
|Riyal
|1,6775
|1,6859
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-19,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS