***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.05.2022 14:41
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.04.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027227
BIST
16:042.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:0414,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0892
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:0415,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0999
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:04902,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,05
|Açılış
|: 902,76
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:02
|ALKA
|35,02
|60.474.648
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.194.546
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|93.079.126
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.518.835
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|33.367.418
|% 9,92
|
|PETUN
|24,38
|57.291.792
|% -8,28
|
|SELVA
|18,24
|20.786.152
|% -7,32
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,46
|33.871.395
|% -6,09
|
|ODAS
|2,51
|427.522.125
|% -5,64
|
|SISE
|19,49
|4.357.149.105
|% 3,62
|
|THYAO
|42,40
|2.322.871.072
|% -0,66
|
|TUPRS
|253,80
|1.415.929.136
|% 3,47
|
|KOZAL
|185,40
|1.207.485.828
|% 4,33
|
|AKBNK
|8,80
|1.059.353.135
|% 0,23
|
|SISE
|19,49
|4.357.149.105
|% 3,62
|
|ODAS
|2,51
|427.522.125
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,88
|822.750.574
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,69
|352.560.680
|% -0,74
|
|AKBNK
|8,80
|1.059.353.135
|% 0,23
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9428
|14,9484
|% 0,59
|
|Euro
|15,8041
|15,8150
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3751
|18,4673
|% 0,40
|
|Frank
|15,0985
|15,1894
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9725
|3,9924
|% 0,60
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,75
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|