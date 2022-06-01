***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2022 17:11
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033953
BIST
17:572.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,88
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5716,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5717,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0528
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:57971,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.705.406
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|431.549.669
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|256.601.963
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.146.171
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.140.752
|% -7,41
|
|METRO
|1,12
|75.499.443
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.558.736
|% -5,63
|
|THYAO
|49,48
|3.737.444.729
|% -0,84
|
|SASA
|37,76
|2.037.138.532
|% 3,51
|
|GARAN
|15,03
|1.897.932.894
|% 3,30
|
|KRDMD
|14,96
|1.752.664.625
|% 1,77
|
|SISE
|21,02
|1.695.202.252
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.095.982.327
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,74
|1.391.203.378
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.117.544.360
|% -0,75
|
|KARSN
|7,28
|1.398.583.402
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,45
|1.525.968.702
|% 1,08
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4089
|16,4426
|% 0,29
|
|Euro
|17,5281
|17,5689
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL