***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 16:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.11.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091166
BIST
16:445.454
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 108,79
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.462
En Düşük
5.332
16:4418,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:4419,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1362
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9988
En Düşük
19,8499
16:441.090,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.090,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,73
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TERA
|17,71
|1.048.733
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|81.911.011
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|885.510.589
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.989.746
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,96
|1.244.909.845
|% -8,06
|
|ULUFA
|11,80
|104.564.769
|% -7,81
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|570,20
|6.396.234.814
|% -4,44
|
|KOZAL
|570,20
|6.396.234.814
|% -4,44
|
|THYAO
|142,50
|5.110.873.175
|% 1,71
|
|ENKAI
|34,14
|3.944.833.685
|% 7,09
|
|PETKM
|19,72
|3.148.502.744
|% 3,57
|
|SISE
|42,48
|3.097.816.760
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,42
|2.790.914.579
|% 3,19
|
|YKBNK
|11,98
|2.170.100.273
|% 3,36
|
|KRDMD
|18,21
|2.979.912.370
|% 3,76
|
|PETKM
|19,72
|3.148.502.744
|% 3,57
|
|TSKB
|4,35
|581.102.702
|% 2,11
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7157
|18,7216
|% 0,06
|
|Euro
|19,9635
|19,9928
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,4986
|22,6114
|% 0,35
|
|Frank
|20,2041
|20,3258
|% 0,74
|
|Riyal
|4,9629
|4,9877
|% 0,02
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.318
|7.429
|22,00
|
|Tam
|7.357
|7.408
|18,00
|
|Yarım
|3.563
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,80
|
Seans Raporu
16:44
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16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TOASO, GARAN
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 63 artarak (% 1.96 ) 4, 817
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16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ICBCT, RYSAS, TERA, ARCLK, SAMAT, ARSAN, DOGUB, BRMEN, PRKME, YAYLA
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16:59
SAMAT, MANAS, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:59
MEDTR, SANKO, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında