***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.11.2023 17:19
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.10.2023 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221232
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,9050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0244
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1868
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:051.888,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -12,94
|Açılış
|: 1.888,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|27,28
|84.152.171
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.840.750
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.563.302
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.971.520
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.638.865.044
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|146.241.063
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|552.630.846
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.173.819
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.266.389.278
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|SASA
|48,44
|2.967.997.430
|% -5,21
|
|GUBRF
|381,00
|2.459.522.141
|% 4,53
|
|EREGL
|40,88
|2.439.183.645
|% -0,82
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.127.383.919
|% -0,81
|
|ODAS
|10,92
|1.692.552.668
|% -5,70
|
|YKBNK
|19,10
|2.286.533.726
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|520.841.558
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8727
|28,8769
|% -0,18
|
|Euro
|31,5575
|31,5828
|% -0,57
|
|Sterlin
|36,3373
|36,5196
|% -0,71
|
|Frank
|32,8436
|33,0414
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6709
|7,7094
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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