***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 18:34
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 0 0
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution List.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.905.622.489,96
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.742.380.978,54
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.439.272.783,07
4. Vergiler ( - ) 1.428.816.755,25
5. Net Dönem Kârı 5.010.456.027,82
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 501.045.602,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.509.410.425,04
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 163.415.221,09
19. Olağanüstü Yedek 4.345.995.203,95
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 900.871.066,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914919
BIST