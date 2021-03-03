***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Kâr Dağıtım TablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043 0 0D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution List.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.905.622.489,962. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.742.380.978,54* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.439.272.783,074. Vergiler ( - ) 1.428.816.755,255. Net Dönem Kârı 5.010.456.027,826. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 501.045.602,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.509.410.425,04Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 163.415.221,0919. Olağanüstü Yedek 4.345.995.203,9520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 900.871.066,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914919BIST