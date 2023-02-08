***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hakkında SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2023Ek Açıklamalarİlgi: 27 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklaması,İlgili kayıtlı açıklamamız ile yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca verilen (SPK) kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve buna ilişkin Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu hususlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda söz konusu hususlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesme Degisikligi imzalı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111554BIST