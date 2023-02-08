Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.02.2023 18:17
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hakkında SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 27 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklaması,
İlgili kayıtlı açıklamamız ile yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca verilen (SPK) kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve buna ilişkin Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu hususlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu hususlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesme Degisikligi imzalı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111554


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:424.186
Değişim :  -7,09% |  -319,33
Açılış :  4.482  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.482 En Düşük
4.186
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 124,00 1.488 % 8,77  
ONCSM 91,90 6.157 % 7,55  
NIBAS 16,36 4.090 % 3,94  
DIRIT 5,65 164 % 2,73  
MMCAS 4,75 480 % 2,15  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8254 18,8294 % 0,02  
Euro 20,1909 20,1959 % -0,01  
Sterlin 22,6377 22,7512 % 0,17  
Frank 20,3520 20,4746 % 0,07  
Riyal 5,0022 5,0273 % -0,00  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 0,79  
Altın Gr. 1.133 1.133 1,43  
Cumhuriyet 7.673 7.789 21,00  
Tam 7.687 7.752 -3,00  
Yarım 3.756 3.793 -2,00  
Çeyrek 1.878 1.897 0,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 0,13  
Gümüş Gr. 13,53 13,55 0,12  
B. Petrol 84,23 84,23 0,54  
Seans Raporu 10:42
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru