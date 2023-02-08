***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.02.2023 18:17
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hakkında SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 27 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklaması,
İlgili kayıtlı açıklamamız ile yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca verilen (SPK) kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve buna ilişkin Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu hususlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu hususlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesme Degisikligi imzalı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111554
BIST