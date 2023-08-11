***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2023 17:30
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.08.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 8 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklaması,
İlgide kayıtlı açıklamamızda, bankamız kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin 08.02.023 tarihinde SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.
Esas Sözleşme İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Karşılaştırmalı Metin.pdf
EK: 2 articles_of_incorporation_comperable_text son.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184558
BIST