***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.08.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 11.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 8 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklaması,İlgide kayıtlı açıklamamızda, bankamız kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin 08.02.023 tarihinde SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.Esas Sözleşme İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Karşılaştırmalı Metin.pdfEK: 2 articles_of_incorporation_comperable_text son.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184558BIST