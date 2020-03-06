***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
06.03.2020 14:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P)'nin Bankamıza sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirme sürecinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Banka'nın en son 17 Aralık 2019 tarihinde S&P tarafından teyit edilmiş olan kredi derecelendirme notları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824881
BIST
14:49109.537
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.277,60
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
14:496,0891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
14:496,8994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
14:49330,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,11
|Açılış
|: 330,11
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.294.517
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.051
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,52
|14.322.705
|% 13,81
|
|VAKKO
|6,19
|125.873.346
|% 11,93
|
|ARMDA
|20,92
|1.102.305
|% 7,84
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,80
|12.613.303
|% -7,51
|
|THYAO
|11,23
|783.568.992
|% -4,10
|
|ASELS
|29,68
|473.063.433
|% -1,98
|
|EREGL
|8,94
|336.339.393
|% 2,17
|
|GARAN
|10,00
|301.270.986
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,42
|223.496.713
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|223.496.713
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|181.105.391
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|154.357.450
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|118.353.161
|% -2,04
|
|THYAO
|11,23
|783.568.992
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8963
|7,9359
|% -0,06
|
|Frank
|6,4813
|6,5204
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6172
|1,6253
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|12,83
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|31,25
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|15,11
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,72
|47,72
|-2,27
|