***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Bankamızın Uzun Vadeli Ulusal Notu' nu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk)" olarak, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BBB-' olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833362BIST