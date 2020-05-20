***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 19 Mayıs 2020 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı para notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü ise durağandan negatife revize etmiştir. Bankamızın güncel notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845848BIST