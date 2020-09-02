***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 10:40
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Bunu müteakip, 1 Eylül 2020 tarihinde VakıfBank'ın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Bankamızın güncel notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872858
BIST
10:291.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:297,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:298,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:29464,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.784.153
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.690.575
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,40
|15.792.940
|% -6,98
|
|RALYH
|5,60
|4.734.263
|% -6,98
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,04
|207.937.919
|% 6,52
|
|GSRAY
|3,29
|164.876.724
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,29
|149.933.870
|% 6,13
|
|TURSG
|6,27
|136.800.551
|% 5,38
|
|SISE
|6,25
|130.790.996
|% 0,81
|
|GSRAY
|3,29
|164.876.724
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,29
|149.933.870
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,77
|49.919.828
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,05
|48.534.865
|% -0,49
|
|TURSG
|6,27
|136.800.551
|% 5,38
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3727
|7,3760
|% 0,11
|
|Euro
|8,7566
|8,7611
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8066
|9,8558
|% -0,21
|
|Frank
|8,0598
|8,1083
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,13
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|