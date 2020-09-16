***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunun "B1" den "B2" seviyesine indirilmesini müteakip, 15 Eylül 2020 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli YP notu da B3'ten (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürülmüştür. Bankanın güncel kredi notları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875226BIST