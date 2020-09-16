***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 10:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunun "B1" den "B2" seviyesine indirilmesini müteakip, 15 Eylül 2020 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli YP notu da B3'ten (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürülmüştür. Bankanın güncel kredi notları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875226
BIST
10:251.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:257,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4992
En Düşük
7,4788
10:258,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8947
En Düşük
8,8600
10:25473,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:25
|VAKFN
|4,04
|5.385.072
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.633.014
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,46
|10.287.304
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,27
|16.728.353
|% -9,17
|
|BJKAS
|3,14
|6.613.574
|% -7,92
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|SASA
|16,63
|114.972.895
|% 2,21
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|PETUN
|24,20
|67.164.738
|% 2,11
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,07
|24.128.298
|% 1,90
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,81
|26.070.043
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4958
|7,4992
|% 0,12
|
|Euro
|8,8904
|8,8946
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6247
|9,6730
|% -0,03
|
|Frank
|8,2272
|8,2767
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9926
|2,0025
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
|