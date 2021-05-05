***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2021 10:50
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde VakıfBank'ın tüm derecelendirme notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir. Bankanın güncel notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934580
BIST
11:231.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:238,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2310,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:23476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:23
|TSPOR
|2,29
|74.024.775
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,60
|80.858.146
|% 8,33
|
|DITAS
|16,44
|13.462.569
|% 7,52
|
|CIMSA
|24,24
|91.633.191
|% 7,26
|
|VAKFN
|19,17
|38.686.306
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.012.182
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,14
|2.515.295
|% -7,01
|
|EREGL
|19,38
|330.143.332
|% -1,37
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|KRDMD
|7,69
|261.349.884
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|100.207.800
|% -0,96
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|63.578.009
|% -0,46
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3471
|8,3527
|% 0,34
|
|Euro
|10,0149
|10,0208
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,5609
|11,6189
|% 0,33
|
|Frank
|9,0798
|9,1345
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% 0,31
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,44
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,80
|