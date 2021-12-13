***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 17:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli ulusal derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatife revize etmiştir. Bunu takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982944
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 66,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8567
En Düşük
13,7980
18:0516,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2500
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4200
En Düşük
15,9000
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8226
|13,8368
|% 0,03
|
|Euro
|15,9500
|16,0000
|% 1,59
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,80
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,00
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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