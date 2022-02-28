***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para kredi notunu "BB-"den "B+" ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+ 'ya revize etmiştir. Bu kararı takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para ve yerel para kredi notlarını sırasıyla B+ ‘dan B'ye ve BB-'den B+ 'ya revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur. Banka'nın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005044BIST