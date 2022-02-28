***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 12:34
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para kredi notunu "BB-"den "B+" ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+ 'ya revize etmiştir. Bu kararı takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para ve yerel para kredi notlarını sırasıyla B+ ‘dan B'ye ve BB-'den B+ 'ya revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur. Banka'nın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005044
BIST
12:261.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:2613,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0360
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:2615,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0410
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:26844,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,01
|Açılış
|: 844,57
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EDATA
|22,10
|9.685.574
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|CEOEM
|14,85
|16.263.421
|% 9,43
|
|OZKGY
|7,08
|74.246.296
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|74.246.296
|% 9,26
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|389,50
|7.461.310
|% -8,14
|
|THYAO
|26,50
|2.229.890.842
|% -2,93
|
|EREGL
|31,58
|1.178.988.946
|% 1,35
|
|KRDMD
|11,76
|970.332.551
|% 3,89
|
|ASELS
|21,36
|485.284.184
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,02
|461.312.227
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,60
|348.286.566
|% -1,91
|
|ADESE
|0,71
|61.193.529
|% 9,23
|
|KRDMD
|11,76
|970.332.551
|% 3,89
|
|THYAO
|26,50
|2.229.890.842
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,01
|149.191.753
|% -1,47
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8245
|13,8315
|% 0,26
|
|Euro
|15,4653
|15,5894
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,4396
|18,5321
|% -0,04
|
|Frank
|14,8933
|14,9830
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6746
|3,6930
|% 0,22
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,45
|
|Altın Gr.
|842
|842
|3,31
|
|Cumhuriyet
|5.638
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.603
|5.749
|17,19
|
|Yarım
|2.708
|2.781
|8,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.390
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|4,26
|