***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 18:23
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Nisan 2022 tarihinde bankanın uzun vadeli yabancı para notunu "B" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu "b+" seviyesinden "b" seviyesine revize etmiş ve Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015171
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0265
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,88
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|36.767.800
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.634.240
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,78
|136.989.353
|% 7,76
|
|TUPRS
|227,20
|2.162.351.578
|% 5,97
|
|PENTA
|340,30
|92.737.980
|% -9,20
|
|ETILR
|8,85
|5.297.513
|% -6,25
|
|AKFGY
|3,12
|29.932.689
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|59.192.228
|% -5,52
|
|OYYAT
|46,34
|8.735.993
|% -4,30
|
|ODAS
|1,74
|384.709.782
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,40
|306.028.129
|% 2,13
|
|AKSEN
|13,87
|249.912.536
|% -3,01
|
|PGSUS
|107,00
|214.033.144
|% -0,65
|
|YKSLN
|7,78
|136.989.353
|% 7,76
|
|ODAS
|1,74
|384.709.782
|% 2,96
|
|PEKGY
|0,98
|52.375.730
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,97
|67.539.453
|% 1,03
|
|MOBTL
|1,84
|61.597.019
|% 1,66
|
|FORMT
|1,25
|24.262.458
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6866
|14,6948
|% 0,16
|
|Euro
|16,2088
|16,2235
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1921
|19,2884
|% -0,15
|
|Frank
|15,7845
|15,8796
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9028
|3,9223
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-9,67
|
|Altın Gr.
|908
|909
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,42
|