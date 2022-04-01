***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Nisan 2022 tarihinde bankanın uzun vadeli yabancı para notunu "B" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu "b+" seviyesinden "b" seviyesine revize etmiş ve Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015171BIST