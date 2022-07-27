***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 10:09
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin B+ olan uzun vadeli yabancı para kredi notunu B'ye düşürmüş, Negatif olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı para kredi notunu B'den B-'ye, uzun vadeli yerel para kredi notunu B+'den B'ye düşürmüş ve Negatif olan görünümlerini ise teyit etmiştir. Bankanın diğer not değişiklikleri ve güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047943
BIST
10:372.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.533
10:3717,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8891
En Düşük
17,8322
10:3718,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0904
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1852
En Düşük
18,0653
10:37988,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 988,61
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
989,72
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DOBUR
|63,50
|8.907.476
|% 9,96
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|PSGYO
|2,82
|65.115.178
|% 8,05
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|PEGYO
|2,35
|9.308.140
|% -7,84
|
|MERCN
|17,06
|8.028.243
|% -3,62
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,25
|113.304.165
|% -3,09
|
|KLRHO
|15,69
|20.763.294
|% -2,61
|
|THYAO
|49,38
|717.412.343
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,75
|335.911.923
|% 0,00
|
|SISE
|21,12
|223.800.896
|% 0,38
|
|FROTO
|286,50
|200.086.620
|% 0,17
|
|EKGYO
|3,17
|183.565.906
|% -0,63
|
|YKBNK
|4,75
|335.911.923
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|183.565.906
|% -0,63
|
|TSKB
|2,53
|98.641.034
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,53
|55.493.589
|% -0,65
|
|ADESE
|0,82
|22.955.688
|% 2,50
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8711
|17,8891
|% 0,17
|
|Euro
|18,1485
|18,1804
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4790
|21,5867
|% 0,29
|
|Frank
|18,4952
|18,6066
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7462
|4,7700
|% 0,18
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,68
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.660
|6.717
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,48
|