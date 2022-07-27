***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin B+ olan uzun vadeli yabancı para kredi notunu B'ye düşürmüş, Negatif olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı para kredi notunu B'den B-'ye, uzun vadeli yerel para kredi notunu B+'den B'ye düşürmüş ve Negatif olan görünümlerini ise teyit etmiştir. Bankanın diğer not değişiklikleri ve güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047943BIST