***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin B2 olan kredi notunu B3'e düşürmüş, görünümü ise negatiften durağana revize etmiştir. Bu kararını takiben 16 Ağustos 2022 tarihinde Moody's VakıfBank'ın uzun vadeli yerel ve yabancı para mevduat notunu B2'den B3'e düşürmüş olup görünümlerini ise negatiften durağana revize etmiştir.Bankanın diğer not değişiklikleri ve güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056153BIST