***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
17.08.2022 09:16
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin B2 olan kredi notunu B3'e düşürmüş, görünümü ise negatiften durağana revize etmiştir. Bu kararını takiben 16 Ağustos 2022 tarihinde Moody's VakıfBank'ın uzun vadeli yerel ve yabancı para mevduat notunu B2'den B3'e düşürmüş olup görünümlerini ise negatiften durağana revize etmiştir.
Bankanın diğer not değişiklikleri ve güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056153
BIST
10:322.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 20,44
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.934
En Düşük
2.920
10:3217,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:3218,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:321.025,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.025,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|INTEM
|95,05
|4.317.208
|% 7,83
|
|GZNMI
|50,95
|8.066.608
|% -9,98
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|MANAS
|22,50
|24.751.040
|% -4,17
|
|KARTN
|77,80
|38.278.509
|% -3,83
|
|SANEL
|9,37
|533.310
|% -3,40
|
|THYAO
|66,95
|1.204.299.779
|% -1,33
|
|EKGYO
|3,70
|572.867.760
|% 4,52
|
|KCHOL
|43,32
|533.084.553
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,68
|507.316.642
|% 1,43
|
|GARAN
|19,74
|391.205.477
|% 2,28
|
|EKGYO
|3,70
|572.867.760
|% 4,52
|
|TSKB
|3,93
|371.007.488
|% 1,81
|
|YKBNK
|5,68
|507.316.642
|% 1,43
|
|ALBRK
|1,85
|123.505.555
|% 2,78
|
|ISCTR
|6,28
|377.887.158
|% 1,62
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9665
|% 0,29
|
|Euro
|18,2385
|18,2506
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,6568
|21,7655
|% 0,31
|
|Frank
|18,8011
|18,9144
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,35
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.892
|6.947
|-4,00
|
|Yarım
|3.358
|3.396
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.698
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,00
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|0,46
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 93 artarak (% 0.70 ) 3, 167
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:46XU100
Endeks 2, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 10, 590.00 milyon TL de
-
10:46BURCE
Yüzde 4.38 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 620 adet işlem