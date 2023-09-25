***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 09:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bunu takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para kredi notu görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196992
BIST
'
12:158.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,22
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1527,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0678
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1528,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:151.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CIMSA
|325,70
|817.384.915
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.061.746
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,65
|21.603.012
|% -4,45
|
|EUKYO
|10,39
|5.788.521
|% -4,24
|
|ATAGY
|9,58
|20.979.878
|% -4,20
|
|TUPRS
|162,90
|3.620.455.495
|% 5,71
|
|THYAO
|229,20
|3.298.289.737
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,62
|3.229.923.600
|% 7,63
|
|KONTR
|345,70
|3.064.028.473
|% 8,17
|
|ISCTR
|25,22
|2.966.746.628
|% 1,29
|
|ZOREN
|5,04
|741.377.956
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.074.280.323
|% 2,40
|
|ADESE
|2,66
|305.126.989
|% 7,69
|
|SKBNK
|5,88
|640.784.623
|% 5,38
|
|CEMAS
|5,51
|446.910.740
|% -1,43
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2054
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,9295
|28,9403
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1449
|33,3112
|% 0,07
|
|Frank
|29,7868
|29,9662
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 26 artarak (% 1.97 ) 8, 610
-
12:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TUPRS, THYAO
-
12:28XU100
Endeks 8, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 63, 180.00 milyon TL de
-
12:28NATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 299 adet işlem
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem