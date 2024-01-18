***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 08:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para derecelendirme notlarını "B3"te sabit bırakmış olup görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241196
BIST
'
12:038.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,90
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0330,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0332,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:031.945,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.945,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1388
|30,1467
|% 0,06
|
|Euro
|32,8863
|32,9144
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1375
|38,3287
|% 0,09
|
|Frank
|34,6532
|34,8619
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0116
|8,0518
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,18
|893,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,90
|934,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,80
|2.010,04
|% 0,66
|