***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para derecelendirme notlarını "B3"te sabit bırakmış olup görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241196BIST