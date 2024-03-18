***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş olup görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bunu takiben, 15 Mart 2024 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para kredi notunu sırasıyla "B" ve "B+"ya yükseltmiş olup görünümlerini ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259434BIST