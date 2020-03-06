***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılı boyunca Bankanın İstanbul daki ofisinde 200 den fazla toplantı gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 425 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. 13 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılım sağlanarak 200 ün üzerinde yabancı ve yerli kurumsal yatırımcı ile yüz yüze toplantılar yapılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısı2019 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758843Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul.aspx?pageID=1042 https://www.vakifbank.com.tr/general-assembly.aspx?pageID=651İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında belirtilen türde bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca Bankaların bu madde hükümlerini yerine getirmesi zorunlu değildir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca bankalar bu madde hükümlerine tabi değildir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2773Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 14Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 58,511.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765983Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/05/2019 0 % 84,37 % 0,37 % 84 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 Herhangi bir soru yöneltilmemiştir. İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758843İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Denetim Komitesi, riskin erken saptanması komitesinin görevlerini de yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz, Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 474-475Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2777Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu?na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 129Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 20 53Diğer (Other) Kredi Komitesi % 80 % 60 37 304Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 5 6Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 33 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiDeğerlendirme bulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu üyelerinde görev dağılımı komitelerden ibarettir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin raporlar, üçer aylık dönemler itibarıyla Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 131-134Yönetim kurulu başkanının adıAbdülkadir Aksuİcra başkanı / genel müdürün adıAbdi Serdar ÜstünsalihYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıBankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olacakları zarar sigorta kapsamına alınmış olup Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2019 yılı sigorta bedeli limiti her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 50.000.000 ABD Dolarıdır. Buna ilişkin bir KAP duyurusu yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1, %11,11Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıAbdülkadir Aksu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Hayır (No)Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/08/2018 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Abdi Serdar Üstünsalih İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Evet (Yes)Dr. Adnan Ertem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2010 - - Evet (Yes)Şahin Uğur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/06/2017 - - Evet (Yes)Dilek Yüksel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2016 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Serdar Tunçbilek İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/06/2017 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sadık Yakut İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Hayır (No)Cemil Ragıp Ertem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/08/2018 - - Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Tazminat Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2778Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı37İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriDış paydaşlar ve çalışanlar için etikihbar@vakifbank.com.tr , Çalışanlar için ayrıca Teftiş Kurulu İhbar Sayfası3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBanka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS)3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıKonuyla ilgili yargı kararı bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.vakifbank.com.tr/etik-ilkeler.aspx?pageID=1027 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Etik İlkeler PolitikasıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBankanın kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına her yıl Entegre Faaliyet Raporunda yer verilmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttps://www.vakifbank.com.tr/rusvet-ve-yolsuzlugun-onlenmesi-politikasi.aspx?pageID=1030 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 Ana Sayfa/ Bize UlaşınKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümDoğrudan veya dolaylı olarak payların %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa:125-126b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: KomitelerSayfa 113-114ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 133-134d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 134e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 115f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 119g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 84-93 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz, VakıfBank ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 76-77İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 yılı boyunca 74 kez toplanılmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu İşlemleri Müdürlüğü'ne gelen dosyaların yoğunluğuna bağlı olarak, toplantıdan birkaç gün önce toplu olarak verilir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBöyle bir politika mevcut değildir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun ?Rekabet Yasağı? başlıklı 396?ncı maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul?da ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766045Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Serdar Tunçbilek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Abdi Serdar Üstünsalih Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Serdar Tunçbilek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Dilek Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Cemil Ragıp Ertem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sadık Yakut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali Tahan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dilek Yüksel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dr. Adnan Ertem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Şahin Uğur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825099BIST