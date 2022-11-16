***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.11.2022 16:59
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/11/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/11/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile 7/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080433
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0828
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.212.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.601.870
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.082.448
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.394.182
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.048.404
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.071.494
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6151
|% 0,07
|
|Euro
|19,3310
|19,3424
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,9829
|22,0931
|% -0,08
|
|Frank
|19,6519
|19,7703
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.042
|7.173
|-22,00
|
|Yarım
|3.420
|3.507
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO